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Сегодня, 20:29

Саравия отказался переходить в «Ростов» из-за близости границы с Украиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия рассказал, почему не перешел в «Ростов».

«Не ехать в Россию было личным решением. Сначала мне понравилась эта идея, особенно в финансовом плане — это позволило бы мне помогать семье. Меня не устроили некоторые условия, поэтому я решил остаться. Мне говорили, что в Ростове есть все, но он граничит с Украиной. Для меня важна семья, им бы пришлось тяжело. Я проводил бы большую часть времени в России один и поэтому решил отказаться от перехода», — приводит слова Саравии Carve Deportiva.

Саравия — воспитанник «Пеньяроля». За всю карьеру он провел 61 матч в составе команды, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Пеньяроль
ФК Ростов
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