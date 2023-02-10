В этом сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей в РПЛ. В составе «Динамо» защитник играет с 2021 года.
10 февраля, 23:47
Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, почему у него старый телефон и назвал машину своей мечты.
— Это сложно, потому что очень много машин люблю. Не знаю почему, но мне нравятся Мерседесы — от старых до новых моделей.
— У тебя довольно старый телефон. Получается, для тебя деньги это не главное, или это не показатель?
— Для меня телефон это просто средство связи — я звоню родителям и могу что-то написать друзьям. И все, — сказал Сазонов в подкасте «Футбольное катание».
В этом сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей в РПЛ. В составе «Динамо» защитник играет с 2021 года.