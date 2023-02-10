0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

10 февраля, 23:47

Сазонов: «Для меня телефон это просто средство связи — я звоню родителям и могу что-то написать друзьям. И все»

Сазонов рассказал, как относится к дорогому мобильному телефону
Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, почему у него старый телефон и назвал машину своей мечты.

— Это сложно, потому что очень много машин люблю. Не знаю почему, но мне нравятся Мерседесы — от старых до новых моделей.

— У тебя довольно старый телефон. Получается, для тебя деньги это не главное, или это не показатель?

— Для меня телефон это просто средство связи — я звоню родителям и могу что-то написать друзьям. И все, — сказал Сазонов в подкасте «Футбольное катание».

В этом сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей в РПЛ. В составе «Динамо» защитник играет с 2021 года.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U2fuyUUKhKg&roistat_visit=3084177
ФК Динамо (Москва)
Саба Сазонов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
В Британии указали на скорую потерю ВСУ Харькова и Артемовска
Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 18,9 тыс.
Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале вывоза жителей пригородов Угледара в Волноваху
За что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мостовой исключил возможный вылет «Локомотива» из РПЛ