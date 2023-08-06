Щербаченко: «ЦСКА вытерпел катастрофические первые минуты матча с «Локомотивом» и перевернул игру»

Экс-тренер «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом» (4:1) в 3-м туре РПЛ.

«Первые минуты в матче с «Локомотивом» были для ЦСКА, можно сказать, катастрофические. Мяч летал по штрафной армейцев, у «Локомотива» возникла пара моментов, но ЦСКА вытерпел и перевернул игру», — цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

После трех туров ЦСКА с 6 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Владимира Федотова на своем поле примет «Сочи».