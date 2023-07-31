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Сегодня, 17:42

Щербаченко: «Специальный человек должен был сообщить Безбородову об отсутствии связи с ВАР»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко прокомментировал судейские решения в матче второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3).

«Практически со всеми решениями судейской бригады можно согласиться — кроме отмены пенальти, который взял Акинфеев, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Щербаченко. — Есть такое понимание, что когда судья дал свисток о пробитии одиннадцатиметрового и удар произошел, нельзя отматывать пленку назад. Здесь уже вне зависимости от того, ошибся арбитр или нет, была связь между судьями или нет, нужно продолжать игру. Получается, что «Ахмат» получил преимущество из-за перебития пенальти. Есть специальный человек, который отвечает за техническую связь и который должен был подозвать Безбородова, сообщить ему, что связи нет. Тогда Безбородову надо было бы принимать решение: либо ждать, когда связь появится, либо, понимая, что ВАРа нет, брать ответственность за желтую карточку и за назначение пенальти на себя. Получилась грубая ошибка судейской бригады. Эпизоды, приводившие к назначениям пенальти, где-то были очевидны, где-то на тоненького, но каждый раз они были объективны. Конечно, пять пенальти в одном матче — это уникальный случай».

ЦСКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками в 2 матчах. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли два матча на старте чемпионата России-2023/24.

Источник: Евро-футбол
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Федор Щербаченко
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