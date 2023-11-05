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РПЛ

Сегодня, 13:35

Щербаченко: «У «Краснодара» нет причин для паники, команда по-прежнему играет хорошо»

Алина Савинова
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Российский тренер Федор Щербаченко предположил, в каком состоянии «Краснодар» подойдет к домашнему матчу 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Будет ли первое место «Зенита» давить на «Краснодар»? Да, будет. По определенным причинам у краснодарцев в последнее время идет череда неудач, а у питерцев, наоборот, череда выигрышей. Что бы тренер ни говорил и какие бы собрания ни устраивались, игроки сами понимают, что люди делают в командах-конкурентах одно, а у них другое. Но у «Краснодара» нет причин для паники, потому что он по-прежнему играет хорошо», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

Игра «Краснодар» — «Крылья Советов» пройдет на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 14.00 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 28 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» идут на третьей позиции, имея в активе 22 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005431381_scherbachenko_u_krasnodara_net_prichin_dlya_paniki
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Федор Щербаченко
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