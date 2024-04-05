Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

5 апреля, 23:41

Селюк: «Галактионову надо дать шанс строить команду и в следующем сезоне»

Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил возможный уход Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива».

3 апреля железнодорожники проиграли «Уралу» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России и вылетели из турнира. После игры 39-летний специалист намекнул, что может подать в отставку.

«Галактионов — нормальный и порядочный человек, один из немногих российских тренеров, которые работают ради футбола, а не ради откатов. Это один из наиболее очищенных российских тренеров, он любит футбол, а не деньги, он не держится за них.

Галактионову надо дать шанс строить команду и в следующем сезоне. Эксперты с телевизора что-то кричат, умничают, но назовите мне, кого можно назначить главным тренером «Локомотива»? Кого до этого не выгнали из 10 команд? Тренеров у нас раз, два и обчелся, их просто нет, не из кого выбирать», — цитирует Селюка Legalbet.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 23 победы, 12 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: Legalbet
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
Михаил Галактионов
1
Обсудить
Читайте также
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
В АПЛ хотят ввести налог на роскошь за финансовые нарушения
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
«Матч «Динамо» - «Спартак» будет насыщенным на события». Черчесов поделился ожиданиями от московского дерби
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смолов высказался о детско-юношеском футболе в России