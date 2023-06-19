Агент Селюк: «Покупка «Спартаком» нападающего Николсона — коррупционная сделка»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал руководство «Спартака» за покупку ямайского форварда Шамара Николсона.

«Дружище Камоцци нажился на трансфере Николсона из бельгийского «Шарлеруа» в «Спартак». Покупкой занималась компания с итальянским капиталом. Сумма какая-то сумасшедшая была, около шести миллионов. Его рыночная стоимость — один миллион евро. Это же были деньги Леонида Федуна. Неужели он не видел, на что тратит? Достаточно открыть его статистику и посмотреть. Николсон забивал слабым командам. Покупка нападающего Николсона — коррупционная сделка. Такое ощущение, что трансферы в команде проходят под гипнозом или в переговорах участвует Кашпировский (российский экстрасенс. — Прим. «СЭ»). Кто может в «Спартаке» заменить Николсона? Клубу надо обратить внимание на нападающего «Ахмата». Конате отлично впишется вместо Шамара», — приводит Legalbet слова Селюка.

Николсон выступает за «Спартак» с 2021 года. В минувшем сезоне 26-летний футболист провел 27 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 4 голами и 2 результативными передачами.