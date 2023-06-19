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Сегодня, 13:44

Юрист Анцелиович рассказала, что может ожидать Промеса после приговора

Дарья Алексеева
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы.

Футболиста признали виновным в нападении на двоюродного брата в июле 2020 года.

«Конечно, если с Промесом будет прекращен договор из-за того, что он уедет отбывать приговор, то будет считаться, что договор был расторгнут по инициативе игрока. Это повлечет за собой все последствия, применимые при расторжении по вине игрока. Может ли клуб заранее прекратить договор с игроком из-за уголовного обвинения? Тут зависит от условий договора, инициативы клуба. Регламент в качестве основания не предусматривает такую возможность, однако некоторые стандартные формы предусматривают», — сказала Анцелович «СЭ».

Помимо инцидента с двоюродным братом, Промес также подозревается в контрабанде наркотиков.

В марте 2023 года 31-летнему нидерландцу отказали в получении российского гражданства.

Квинси Промес. Промес приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата. Что теперь будет с лидером «Спартака»?

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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