Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

31 мая, 22:58

Агент Конате: «Не знаю ничего об уходе Мохамеда из «Ахмата»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, прокомментировал информацию о возможном уходе форварда из клуба.

— Не знаю ничего об уходе Конате, — цитирует «РБ Спорт» Селюка. — Это все пустые разговоры. Конате, безусловно, входит в тройку лучших нападающих чемпионата вместе с Кордобой и Дзюбой. Но из них он самый молодой и перспективный, который много работает и забивает. Думаю, многие клубы первой пятерки РПЛ будут интересоваться им. Он говорит по-русски, никуда не бежит из страны, жена русская. Никаких проблем тут нет. Так что не знаю, кто там что написал. Не понимаю, откуда вообще такая сумма в 3,5 миллиона евро. Откуда они знают, сколько хочет «Ахмат» — может быть, один или 10 миллионов?

— Пишут, что вы хотите устроить Конате в «Локомотив».

— Какой-то странный человек написал, который хотел что-то испортить. Будь моя воля, я с удовольствием устроил бы Конате в «Локомотив», «Спартак» и «Зенит». На мой взгляд, это хороший момент, когда команды открыто и прозрачно зарабатывают на продаже футболиста. Но такие новости вылазят для того, чтобы как-то напакостить.

В текущем сезоне Конате провел в РПЛ 24 матча, забил 11 мячей и сделал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
РФС объявил об отмене июньского сбора сборной России
Нокаут за 8 секунд и возвращение Валиева. Мощный старт реалити-шоу с Конором и Чендлером
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стрепетов: «Многие футболисты соответствуют уровню своей команды, но не претендуют на роль лучшего игрока»