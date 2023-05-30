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Сегодня, 18:51

Селюк: «Когда-нибудь Карпин возглавит «Реал Сосьедад» или «Сельту»

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, какие шансы у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина возглавить клуб чемпионата Испании.

«Конечно, Карпин легко сможет найти работу в Испании. Он уже работал в «Мальорке», пусть и не совсем удачно, но это было начало его тренерского пути. Сейчас он как специалист очень прибавил, вырос профессионально. Карпина в Испании знают все, его хорошо помнят как великолепного футболиста. У него в «Ростове» несколько испанских помощников, уверен, кто-то из них за него может замолвить словечко на родине. В Испании очень трепетно относятся к результатам, поэтому будут смотреть на достижения специалиста. Когда-нибудь Карпин возглавит «Реал Сосьедад» или «Сельту». С такими клубами и трофеи пойдут. Но надо понимать, что в испанском чемпионате тебе не будут ставить по 17 пенальти за сезон», — цитирует Селюка Legalbet.

Будучи футболистом, Карпин выступал за «Реал Сосьедад», в составе которого завоевал серебряные медали чемпионата Испании сезона-2002/03, а также за «Сельту» и «Валенсию». С 2014 по 2015 год российский специалист возглавлял испанскую «Мальорку».

Источник: https://legalbet.ru/news/15420161/
Валерий Карпин
Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Сельта
Дмитрий Селюк
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