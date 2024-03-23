Семак рассказал о теплом приеме в Белграде на матче «Зенита» с «Црвеной Звездой»

23 марта, 23:39
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о проведении товарищеского матча с сербской «Црвеной Звездой». Игра прошла 23 марта в Белграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
«Оправданное проведение матча. Но такие решение принимаю не я. Надо отдать должное сербскому народу за такой теплый прием», — цитирует Семака Metaratings.ru.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.