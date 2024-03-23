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23 марта, 23:45

Семак рассказал о состоянии здоровья Фернандеса и Клаудиньо после матча «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника Марио Фернандеса и полузащитника Клаудиньо после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (0:1). Встреча прошла в Белграде.

«Пока непонятно, есть ли повреждение. От падения Марио перестал чувствовать часть тела. Будем наблюдать его самочувствие в дальнейшем.

У Клаудиньо небольшое повреждение, поэтому мы оставили его в Санкт-Петербурге, чтобы он восстанавливался», — цитирует Семака Metaratings.ru.

После 20 туров чемпионата России петербуржцы идут на первом месте, набрав 40 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/semak-rasskazal-o-sostoyanii-zdorovya-klaudino-i-fernandesa-posle-matcha-s-crvenoi-zvezdoi-346577/
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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