Семак рассказал о состоянии здоровья Фернандеса и Клаудиньо после матча «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника Марио Фернандеса и полузащитника Клаудиньо после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (0:1). Встреча прошла в Белграде.

«Пока непонятно, есть ли повреждение. От падения Марио перестал чувствовать часть тела. Будем наблюдать его самочувствие в дальнейшем.

У Клаудиньо небольшое повреждение, поэтому мы оставили его в Санкт-Петербурге, чтобы он восстанавливался», — цитирует Семака Metaratings.ru.

После 20 туров чемпионата России петербуржцы идут на первом месте, набрав 40 очков.