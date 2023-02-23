0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

Семак: «Товарищеский матч с «Фенербахче» — прекрасная инициатива»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что команда проведет товарищеский матч с «Фенербахче».

«Это прекрасная инициатива: для нас это возможность сыграть международный матч с сильным соперником, и с гуманитарной точки зрения это важный шаг навстречу, возможность сделать что-то полезное и помочь людям, которые пострадали», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Встреча пройдет 23 марта на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Все средства, полученные от матча, будут переданы пострадавшим от землетрясения в Турции.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-23-sergey-semak-v-ulyanovske-budut-igrat-silneyshie.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Фенербахче
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мелешин — о Шитове: «Хочется, чтобы воспитанники «Спартака» играли за основную команду, но так складывается жизнь»

Кади Боржес: «Хочу выиграть с «Краснодаром» трофеи и когда-нибудь сыграть в Лиге чемпионов»