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Сегодня, 18:17

Мелешин — о Шитове: «Хочется, чтобы воспитанники «Спартака» играли за основную команду, но так складывается жизнь»

Алина Савинова
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Экс-футболист «Спартака» Алексей Мелешин отреагировал на переход форварда красно-белых Владислава Шитова в «Крылья Советов».

«Хочется, чтобы воспитанники «Спартака» играли за основную команду, но так складывается жизнь. Наша задача готовить квалифицированных футболистов, а как дальше сложится, их карьера от нас не зависит. Жалко, что ребята покидают клуб, но это карьерный путь. Фаниль Сунгатулин сейчас играет за «Урал», а Владислава выкупили «Крылья Советов».

Если говорить о Владе, то он очень техничный и быстрый нападающий. Скорость — это его сильнейшее качество. Шитов был сильнейшим футболистом по Москве 2003 года рождения. Влад — качественный футболист, он сразу перешел в «Спартак-2» и там хорошо играл, когда мы работали. Пожелаем ему успехов в его футбольной карьере», — приводит «РБ Спорт» слова Мелешина.

22 февраля самарский клуб официально объявил о трансфере 19-летнего футболиста, выступавшего за «Крылья» в первой части сезона на правах аренды. Его контракт с самарцами подписан на 3,5 года.

В первой части сезона Шитов принял участие в 17 матчах за «Крылья Советов» и забил 2 мяча.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-meleshin-shitov-sil-ny-j-futbolist-zhal-chto-on-ushel-iz-spartaka/
Алексей Мелешин
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Шитов
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