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Сегодня, 13:28

Семак высказался о поражении «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении «Локомотиву» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

«Ничего страшного. Поражения — тоже часть нашей работы. Невозможно всегда выигрывать. Наша работа в том, чтобы выигрывать чаще, а проигрывать — реже. Десять потерянных очков из 27 возможных — повод для беспокойства или пища для размышлений? На сегодняшний день это пища для размышлений, ничего катастрофического не произошло. Перед стартом этого чемпионата все говорили, что будет сложный сезон — конкуренты подтянулись. Это чемпионат, в котором нам очень непросто. Наша задача — делать то, что должны, а дальше посмотрим, как будет складываться сезон», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Он также сравнил этот матч с поражением от «Динамо».

«С футбольной точки зрения это были разные матчи. Если взять матч с «Динамо», то первый тайм мы сыграли хуже своих возможностей, а второй провели хорошо. Что касается «Локомотива», то это была одинаковая с точки зрения качества игра — может быть, во втором тайме играли чуть лучше, чем в первом, но, к сожалению, количество моментов и качество игры не всегда совпадают с результатом на табло. Думаю, это был матч как раз из этой серии. Ма заслуживали другого результата, но такое в спорте случается, причем достаточно часто», — добавил Семак.

После 9 матчей «Зенит» с 17 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка. «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-09-28-sergey-semak-v-orenburge-nas-zhdet-ochen-interesnaya-igrayushchaya-komanda.htm
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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