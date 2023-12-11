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Сегодня, 21:50

Семин назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первой половины сезона

Руслан Минаев
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего тренера РПЛ после первой половины сезона-2023/24.

По мнению специалиста, лучше всех себя проявил главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

«Потому что, не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя. Как мне работа Ивича? Ивич — это тренер, мне кажется, тот, который знает, как выигрывать, а выигрывают те команды, которые хорошо играют в обороне», — цитирует Семина «vseprosport.ru».

«Пари НН» после 18 туров РПЛ набрал 24 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице. Лидирует — «Краснодар» (38 очков). В тройке — «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

В 19-м туре РПЛ, который пройдет в начале марта, «Пари НН» примет «Факел».

Кто будет чемпионом — снова «Зенит»? Впервые «Краснодар»? Спустя почти полвека — «Динамо»?

Источник: vseprosport.ru
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Владимир Ивич
Юрий Семин
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