Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:06

В «Ахмате» назвали главные причины плохих результатов команды в первой половине сезона РПЛ

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев назвал причины спада в игре грозненцев в первой половине сезона РПЛ.

«Окончание прошлого сезона было удачным, а старт этого чемпионата оказался провальным. Мы сделали определенные выводы. В первую очередь, причина таких результатов — это большое количество травм, причем они начались еще в весенней части прошлого чемпионата и продолжились в период подготовки к этому сезону. Именно с этим и был связан провальный старт для «Ахмата», — цитирует Газзаева Sport24.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» набрал 17 очков и занимает 13-е место. Команда идет в зоне стыковых матчей.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Ахмат
Обсудить
Читайте также
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
Посла Дании Хеннингсена вызвали в МИД РФ из-за его высказываний
Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений
В Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Экс-защитник «Амкара» Попов: «Краснодару» фартит. Сколько было сезонов, когда «Зенит» давал кому-то шанс»
Ташуев раскрыл секрет, как ему удалось преобразить «Факел»
«Оренбург» определился с возможными кандидатами на замену Вере
Мишин: «Рассчитываю, что «Зенит» вновь сможет завоевать золотые медали»
Горшков: «Удивлен, что «Зенит» второй, «Краснодар» по игре не впечатляет»
В «Оренбурге» рассказали, что по Капленко и Воробьеву предложений не поступало
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Семин назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первой половины сезона

Даев: «Буду болеть за конкуренцию в чемпионате, чтобы «Динамо», «Спартак» и ЦСКА подтянулись»