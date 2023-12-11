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Сегодня, 21:32

Булыкин: «Все ожидали, что «Локомотив» будет хотя бы в пятерке»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре «Локомотива» в первой части сезона-2023/24.

«Естественно все ожидали, что «Локомотив» будет выше, хотя бы в пятерке. Но, я думаю, там речь идет о тройке, учитывая, как в прошлом году играли и какие трансферы были сделаны. Не получается у команды пока что, был момент в сезоне, когда поднялись они на третье место, надо было задержаться, укрепиться. После зимней паузы от «Локомотива» будут ждать такой же концовки, которая была в прошлом году, когда они только один матч проиграли, по-моему», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» после 18 туров РПЛ набрал 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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