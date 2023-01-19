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Сегодня, 00:29

Семин считает, что «Локомотив» найдет, кем заменить Баринова

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал интерес «Бешикташа» к полузащитнику Дмитрию Баринову.

«Баринов разве уже сфотографировался в футболке «Бешикташа»? Нет. Поэтому не вижу смысла обсуждать слухи. Давайте говорить предметно. А то каждый раз по словам журналистом кто-то куда-то уезжает, а на деле нет.

Нужно ли «Локомотиву» пытаться сохранить Дмитрия? Ну если он твердо решил уйти, то удерживать нет никакого смысла. От этого всем будет только хуже. Да, Баринов – капитан, но это тут роли не играет. Замена найдется»?, – цитирует «РБ Спорт» Семина.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за московский клуб во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-esli-barinov-hochet-ujti-iz-lokomotiva-uderzhivat-ego-net-nikakogo-smy-sla/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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ТБ 2.5

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1.87

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1.85
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
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