Семин считает, что «Локомотив» найдет, кем заменить Баринова

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал интерес «Бешикташа» к полузащитнику Дмитрию Баринову.
«Баринов разве уже сфотографировался в футболке «Бешикташа»? Нет. Поэтому не вижу смысла обсуждать слухи. Давайте говорить предметно. А то каждый раз по словам журналистом кто-то куда-то уезжает, а на деле нет.
Нужно ли «Локомотиву» пытаться сохранить Дмитрия? Ну если он твердо решил уйти, то удерживать нет никакого смысла. От этого всем будет только хуже. Да, Баринов – капитан, но это тут роли не играет. Замена найдется»?, – цитирует «РБ Спорт» Семина.
Контракт 26-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за московский клуб во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования