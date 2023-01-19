Семин считает, что «Локомотив» найдет, кем заменить Баринова

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал интерес «Бешикташа» к полузащитнику Дмитрию Баринову.

«Баринов разве уже сфотографировался в футболке «Бешикташа»? Нет. Поэтому не вижу смысла обсуждать слухи. Давайте говорить предметно. А то каждый раз по словам журналистом кто-то куда-то уезжает, а на деле нет.

Нужно ли «Локомотиву» пытаться сохранить Дмитрия? Ну если он твердо решил уйти, то удерживать нет никакого смысла. От этого всем будет только хуже. Да, Баринов – капитан, но это тут роли не играет. Замена найдется»?, – цитирует «РБ Спорт» Семина.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за московский клуб во всех турнирах.