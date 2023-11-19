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Сегодня, 11:30

Семин считает, что не реализовал себя как тренер на сто процентов: «Если бы учил язык, мог поработать в хорошем европейском клубе»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин в общем с Валерием Газзаевым интервью обозревателю «СЭ» высказал мнение, что не реализовал себя как тренер на сто процентов.

— Не думаю, что (реализовал себя как тренер) на сто процентов. Если бы я лучше знал иностранный язык, у меня была бы возможность поработать и в хорошем зарубежном клубе. Здесь я себя не реализовал. Надо было учить его лучше.

Мой самый большой козырь — психология. Работая в Новой Зеландии (в 1991 году, — Прим. И.Р.), я как раз и понял, что не могу донести свои эмоции до игрока, если не говорю с ним на одном языке. Там увидел свои проблемы очень ярко. Вот Олега Романцева звали в «Депортиво». Он ответил: «Куда я поеду? Я же языка не знаю». Правильно сказал. И я так считаю.

А если говорить о матче, за итог которого до сих пор досада не оставляет... «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Главное разочарование во всей моей карьере — не по игре, а по результату. Мы прекрасно подготовились. Специально поехали на сборы в среднегорье больше, чем на две недели. Были в очень хорошей форме и обязаны были их проходить. Здесь удачи не было, при счете 2:0 не забили голы, которые должны были забивать. Играли тот матч очень сильно. Даже оба. Там — судейство совсем необъективное. И удаление Лоськова, и многое другое...

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Газзаев. «После победы ЦСКА в Кубке УЕФА Юра сказал моей жене: «Ты не представляешь, что он сделал!» Семин и Газзаев — перед ретроматчем
Футбол
Юрий Семин
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