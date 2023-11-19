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Сегодня, 11:12

В «Нефтчи» рассказали, проведут ли реванш против «Зенита»

Алина Савинова
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Пресс-атташе «Нефтчи» Эмин Эфенди ответил на вопрос о возможном реванше против «Зенита».

18 ноября азербайджанский клуб обыграл команду из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 в товарищеском матче, который прошел в Баку. Единственный гол сине-бело-голубых забил Ду Кейрос. Дубль за «Нефтчи» оформил Резиуан Мирзов.

«У нас сложились прекрасные отношения с руководством «Зенита». Не сказал бы «реванш», но играть и сотрудничать мы обязательно будем. «Нефтчи» — старейший футбольный клуб Азербайджана, который был основан в 1937 году, и побеждать клубы из бывшего Союза, с которыми мы часто встречались на чемпионатах СССР, всегда приятно», — цитирует Эфенди Sport24.

После 15 туров «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» 2 очка.

Источник: https://sport24.ru/football/news-597299-v-neftchi-otvetili-provedutli-revansh-protiv-zenita-pobezhdat-kluby-iz-byvshego-sssr-vsegda-priyatno
Футбол
ФК Зенит
ФК Нефтчи
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