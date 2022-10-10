Семин выделил три команды, которые могут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в текущем сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о том, какие команды могут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в РПЛ.

«Не только «Спартак» может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Есть еще и другие команды: ЦСКА, который сейчас хорошо играет, и «Ростов». Все только начинается», — приводит «Чемпионат» слова Семина.

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит» (30 очков). Второе место занимает «Ростов», набрав 25 очков. На третьей строчке расположился «Спартак» (25 очков). ЦСКА — на четвертой позиции (24 очка).