Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Семин опроверг информацию о словах про Баринова: «Я сказал, что ему не хватает техники»

Юрий Семин и Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» заявил, что не говорил, о том, что у полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова есть проблемы с пониманием футбола.

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о разговоре с Семиным, в котором бывший главный тренер «Локомотива» заявил, что Баринову не хватает футбольного интеллекта.

«Я об этом не говорил. Я сказал, что Баринову не хватает техники», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 27-летний россиянин забил 1 гол в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
1
0
Читайте также
Рублев победил Корду и вышел в четвертый круг Australian Open
Чемпион Европы из России будет выступать за Узбекистан. Он устанавливал рекорды мира и живет в США
Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли мертвым
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
Высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзода отправили под домашний арест
Посол РФ заявил о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Зеленов об интересе «Кадиса» к Абаскалю: «Гильермо сосредоточен на подготовке к сборам»

Умяров о жесте Медведева в адрес «Спартака»: «Неприятно, но это нормально»