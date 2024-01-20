Умяров о жесте Медведева в адрес «Спартака»: «Неприятно, но это нормально»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о неприличном жесте председателя правления «Зенита» Александра Медведева в адрес красно-белых.

15 января в соцсетях «Зенита» появилось видео, в котором Медведев во время разговора с полузащитником команды Клаудиньо показал оскорбительный жест в адрес «Спартака».

«И без этого видео стимул на матч с «Зенитом» был безоговорочным, это даже не обсуждается. Никаких оно эмоций не вызвало. Есть и есть. Неприятно, но это нормально», — сказал Умяров журналистам.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 19-м туре чемпионата России-2023/24 — первом после зимней паузы в сезоне.