Семшов — об игре Малкома: «Это футболист мирового уровня, который выделяется в нашем чемпионате»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос, какая команда и игрок РПЛ произвели на него наибольшее впечатление в первой части сезона.

«Оренбург» произвел приятное впечатление в первой части сезона. Особенно, после проигрыша «Зениту» 0:8 команда преобразилась. «Оренбург» ярко смотрелся в домашних матчах и на выезде.

Безусловно, мог бы выделить Малкома. У него есть изюминка — это дриблинг, игра один в один. Малком может обострить момент. Это футболист мирового уровня, который выделяется в нашем чемпионате", — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

По итогам 17 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» (42 очка), вторым идет «Спартак» (36 очков), тройку лидеров замыкает «Ростов» (35 очков).