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Сегодня, 20:56

Семшов: «У ЦСКА нет спада. Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Игорь Семшов поделился мнением об игре армейцев в последних матчах.

«У ЦСКА нет спада. Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты. Вчера при счете 2:2 Обляков мог поставить точку в игре с «Оренбургом». Соперники стали серьезно настраиваться на ЦСКА. Последние результаты армейцев — это стечение обстоятельств. «Оренбург» стал грозно играть дома. Команда набрала ход после поражения от «Зенита». Они пересмотрели свое отношение к делу. Игроки стали по-другому действовать, поэтому произошел такой всплеск, и результаты улучшились», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Армейцы не выигрывают уже в четырех матчах подряд во всех турнирах. 23 октября ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).

На данный момент московский клуб с 26 очками занимает 3-е место в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-u-tsska-net-spada-komande-nado-realizovy-vat-svoi-momenty/
Игорь Семшов
ФК ЦСКА (Москва)
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