Сенников считает, что Лантратов может стать основным вратарем «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможный переход вратаря «Химок» Ильи Лантратова в стан железнодорожников.

«Локомотиву» нужен Лантратов. Раньше, когда Заур Хапов еще играл, он был наставником для других вратарей. Сейчас такая ситуация может повториться с Гилерме. Может ли Лантратов стать основным голкипером «Локомотива»? Да, такое вполне возможно. Будет здоровая конкуренция. Илья — очень опытный футболист. Для Худякова будет возможность конкурировать, а Гилерме после стольких лет может продолжить работу в руководстве клуба", — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

В этом сезоне 27-летний вратарь провел за клуб 14 матчей, пропустил 25 голов и отстоял три матча на ноль.