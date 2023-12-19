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Судейство

Сегодня, 13:08

Карасев — о матчах в снегопад: «Это не только решение одного арбитра»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский арбитр Сергей Карасев рассказал «СЭ» о действиях в случае обильного снегопада перед матчем, как в игре 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (2:0).

— Если бы вы оказались в такой ситуации, что бы вы сделали?

— Я в такой ситуации был. Задача судьи понять, поле пригодное или нет, травмоопасно или нет. А дальше со всеми службами, с делегатом матча, с лигой все решается коллегиально. Это не только решение одного арбитра.

— Как вы считаете, нужно ли менять регламент, чтобы лига имела больше влияния на это?

— Думаю, перед следующим сезоном руководители РПЛ будут что-то вносить в регламент, как раньше не было правил о температуре минус 15 или плюс 32. Там есть профессиональные люди, которые этим занимаются.

3 декабря проведение встречи между ЦСКА и «Ростовом» было под угрозой из-за сильного снегопада в Москве. Главный арбитр Рафаэль Шафеев счел, что при таких погодных условиях можно провести игру. В послематчевом интервью Валерий Карпин, недовольный погодными условиями, заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?»

В тот день также прошел матч «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Изначально игра должна была начаться в 16.30, но ее перенесли на полчаса из-за сильного снегопада.

РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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