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Сегодня, 17:02

Овчинников: «В России есть сильные тренеры. Конкурентная среда позволяет развиваться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь, начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников отметил, что в стране есть сильные российские тренеры.

«К иностранным тренерам отношусь нейтрально. Всегда должна быть конкурентная среда. Тем более, у нас нет засилия иностранных специалистов. А те, кто работает сейчас в российских клубах, действительно дают определенный толчок развитию футбола в нашей стране. При этом нельзя умалять и заслуг наших специалистов. У нас есть сильные тренеры — Федотов, Осинькин и другие. Конкурентная среда позволяет развиваться и нашим тренерам, и иностранцам, которые приезжают в Россию», — приводит слова Овчинникова Sport24.

«Крылья Советов», которыми руководит Игорь Осинькин, занимают 6-е место в РПЛ, а ЦСКА Владимира Федотова располагается на 8-й позиции.

Источник: Sport24
Сергей Овчинников (футбол)
Футбол
РПЛ
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