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Сегодня, 21:54

Силкин: «Номинация Тюкавина на премию «Первая пятерка» еще не говорит о том, что он ее выиграет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал номинацию нападающего бело-голубых Константина Тюкавина на премию лучшему молодому игроку РПЛ 2023 года.

«Номинация Тюкавина на премию «Первая пятерка» еще не говорит о том, что он ее выиграет. Но сейчас он действительно находится в очень хорошей форме, и вчера Константин провел отличный матч против «Зенита». В РПЛ не так много таких нападающих, которые способны занимать правильную позицию для получения мяча, как это делает Костя», — приводит слова Силкина RT.

Награда вручается игроку не старше 21 года, сыгравшему не менее одной трети матчей своей команды в чемпионате России. В прошлом году обладателем премии стал Сергей Пиняев, на тот момент выступавший в «Крыльях Советов».

Константин Тюкавин. Тюкавина, Волкова и Карпукаса номинировали на премию «Первая пятерка»

Источник: RT
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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