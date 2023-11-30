Силкин: «Номинация Тюкавина на премию «Первая пятерка» еще не говорит о том, что он ее выиграет»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал номинацию нападающего бело-голубых Константина Тюкавина на премию лучшему молодому игроку РПЛ 2023 года.

«Номинация Тюкавина на премию «Первая пятерка» еще не говорит о том, что он ее выиграет. Но сейчас он действительно находится в очень хорошей форме, и вчера Константин провел отличный матч против «Зенита». В РПЛ не так много таких нападающих, которые способны занимать правильную позицию для получения мяча, как это делает Костя», — приводит слова Силкина RT.

Награда вручается игроку не старше 21 года, сыгравшему не менее одной трети матчей своей команды в чемпионате России. В прошлом году обладателем премии стал Сергей Пиняев, на тот момент выступавший в «Крыльях Советов».