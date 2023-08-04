Юран: «У нас судьи неприкасаемые? Я не могу понять, что после игры им можно говорить»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран посетовал на судейство в матче третьего тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:1).

54-летний специалист получил первую желтую карточку за споры с арбитром в перерыве встречи. После окончания игры Юран снова подошел к арбитру и изобразил руками экран, после чего получил второе предупреждение и красную карточку.

«Командой доволен, она создала много моментов. Свои моменты забивать нужно. Ну и есть вопросы, конечно, к трактовкам. Я не могу понять, что после игры можно говорить судьям. Семака удалили тоже. Мата нет. Показываю (руками ВАР), чтобы смотрели, там пенальти был на Гоцуке, красная была. Это тоже нельзя говорить, я не могу понять? Они неприкасаемые, нельзя даже ни слова сказать, только «Спасибо, спасибо»?» — высказался Юран в эфире «Матч премьер».

«Пари НН» с 1 очком занимает 13-е место в РПЛ после поражения от «Краснодара». Быки с 9 баллами остаются на первой строчке в турнирной таблице.