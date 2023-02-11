0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:05

Юран: «Да, Мамаев закончил как игрок, но он может переключиться на тренерскую должность»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение полузащитника Павла Мамаева завершить карьеру игрока.

«Павел Мамаев играл в ведущих клубах — ЦСКА, «Краснодар», также был игроком сборной России. Становился чемпионом страны и обладателем кубков. Не поиграл за границей и допущу, что реализовал себя не в полной мере. Все-таки каждый футболист мечтает играть за рубежом. Всегда хочется взять от футбола по максимуму. Но есть колоссальнейшие нагрузки и травмы, которые преследуют футболистов — организм с каждым годом не молодеет.

Павел посчитал нужным закончить карьеру. Принял решение, не проснувшись одним днем, а что-то конкретное сподвигло его принять эту мысль. Наверное, понял, что на том уровне, который имеет, дальше будет сложно играть. Да, Паша закончил как игрок, но он может переключиться на тренерскую должность. Думаю, будет связан с футболом», — цитирует Юрана Sport24.

Сегодня, 11 февраля, Мамаев объявил о завершении карьеры игрока. Последним клубом 34-летнего полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-yuran-mamayev-zakonchil-kak-igrok-no-mozhet-pereklyuchitsya-na-trenerskuyu-dolzhnost-on-budet-svyazan-s-futbolom
Павел Мамаев
Сергей Юран
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мамаев — о тюрьме: «Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял»

Дзюба: «Могу лишь свои знания и умения применить, чтобы помочь коллективу расцвести»