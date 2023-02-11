0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

Мамаев — о тюрьме: «Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял»

Виталий Косик
Корреспондент
Павел Мамаев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Экс- полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал слова форварда «Ариса» Александра Кокорина о тюрьме.

Ранее нападающий заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Если честно, то я не смотрел интервью Кокорина. У меня, если честно, времени нет на это. Согласен ли я с ним? У каждого человека свое мнение. Не могу сказать, правильно он сказал или нет. На данный момент я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не получил. Не хочу эту ситуацию как-то комментировать, но мое мнение такое», — приводит слова Мамаева Matchtv.ru.

В октябре 2018 года Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали основными фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы.

Позже Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1768637_Turma_nichego_khoroshego_mne_ne_prinesla_i_ne_dala_Pavel_Mamajev__o_slovah_Kokorina?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Александр Кокорин
Павел Мамаев
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Белоус: «Слуцкий стал представителем шоу-бизнеса, не зря он летал в Турцию на пересадку волос»
Ирисметов: «Зайнутдинов с его видением футбола сможет заиграть в серии А»
ЦСКА и «Ахмат» назвали составы на товарищеский матч
Булыкин о решении Мамаева завершить карьеру: «Видимо, не было хороших вариантов»
Дзюба: «Могу лишь свои знания и умения применить, чтобы помочь коллективу расцвести»
Артем Дзюба в шутку сравнил себя с Криштиану Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Артем Дзюба в шутку сравнил себя с Криштиану Роналду

Юран: «Да, Мамаев закончил как игрок, но он может переключиться на тренерскую должность»