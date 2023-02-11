Мамаев — о тюрьме: «Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял»

Экс- полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал слова форварда «Ариса» Александра Кокорина о тюрьме.

Ранее нападающий заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Если честно, то я не смотрел интервью Кокорина. У меня, если честно, времени нет на это. Согласен ли я с ним? У каждого человека свое мнение. Не могу сказать, правильно он сказал или нет. На данный момент я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не получил. Не хочу эту ситуацию как-то комментировать, но мое мнение такое», — приводит слова Мамаева Matchtv.ru.

В октябре 2018 года Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали основными фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы.

Позже Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.