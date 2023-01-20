Шалимов поделился мнением по поводу отсутствия Промеса на сборах «Спартака»

Сегодня, 10:45
Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию нападающего «Спартака» Квинси Промес.
«Предсезонка — период важный, но, вероятно, ничего другого, кроме как домашняя подготовка, у Промеса не остается. Значит, будет он готовиться по индивидуальной программе, а далее, уже в игровой период, за несколько матчей, доберет форму — за 3-4 игры.
Для «Спартака», конечно, важно, чтобы игрок был готов с первого же весеннего тура, и все зависит от того, как голландец пройдет подготовку. В принципе, прогноз благоприятный — Квинси парень опытный, тренера тоже ему предоставят, организация процесса будет хорошая», — цитирует Шалимов «РБ Спорт».
31-летний форвард не полетел на первые учебно-тренировочные сборы футбольного «Спартака» в ОАЭ. 13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования