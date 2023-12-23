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Сегодня, 03:47

Шавло: «Мы можем потерять не только свой российский тренерский корпус, но и талантливых игроков»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал назначение Томаша Амарала на должность спортивного директора красно-белых.

«Сегодня как никогда актуален вопрос с развитием собственной молодежи. Мы можем потерять не только свой российский тренерский корпус, но и талантливых игроков, которые стремятся играть. Естественно, Амарал, как скаут из Португалии, будет ориентироваться на Запад, в первую очередь на Бразилию и Аргентину. Но сейчас стоило бы присмотреться к внутреннему рынку и ближайшему зарубежью: Казахстан, Узбекистан, Сербия. ЦСКА уже показал пример, пригласив Файзуллаева, которому не понадобилось времени на интеграцию. В этом и есть заслуга спортивных директоров — поиск подходящих футболистов за относительно маленькие деньги и способных заиграть», — цитриует RT Шавло.

32-летний Амарал ранее работал в «Бенфике», где на протяжении последних четырех с половиной лет являлся старшим скаутом.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1249556-shavlo-amaral-sovet-rossiya-igroki
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
Томаш Амарал
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