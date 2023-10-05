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Сегодня, 15:26

Шавло считает, что игроки «Спартака» не бьются за Абаскаля

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о проблемах главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«У него нет контакта с командой, который был раньше. Вчера играли футболисты, которые получают мало времени, но после гола все затухло. Не было искры у футболистов, чтобы они бились за тренера. Нет химии между тренером и игроками, которая способствовала бы хорошим результатам и успехам», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

«Спартак» с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 10 туров. Кроме того, красно-белые досрочно вышли в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России, заняв первое место в группе с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН».

В последних матчах «Спартак» потерпел два разгромных поражения — от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ и от «Динамо» (0:3) в Кубке России.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Сергей Шавло
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