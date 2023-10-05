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Сегодня, 15:34

Камоцци считает, что Абаскаля точно уволят

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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал работу главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль просто тренер-везунчик, потому что без заслуг в прошлом и большого международного опыта он смог возглавить «Спартак». Когда испанец приехал в Москву, он пришел в хорошо подготовленную команду, которая была обладателем Кубка России. Вначале он преуспел благодаря наследию Ваноли и его сотрудников. Но с тех пор, как Гильермо вступил в должность главного тренера в «Спартаке», он не дал ничего нового и не является подходящим специалистом для работы в таком большом клубе. Об увольнении Абаскаля можно уже говорить точно, без «но» и «если», — приводит Sport24 слова Камоцци.

«Спартак» проиграл последние два матча с общим счетом 0:7 — 0:4 «Крыльям» в РПЛ и 0:3 «Динамо» в FONBET Кубке России.

На данный момент красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Франко Камоцци
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