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РПЛ

Сегодня, 16:53

Шесть игроков «Зенита» вошли в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ по версии Transfermarkt

Ана Горшкова
Корреспондент
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Портал Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг самых подешевевших игроков РПЛ. В списке шесть футболистов «Зенита» и четыре из «Спартака».

Самым подешевевшим стал защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос, цена которого упала с 18 до 15 миллионов евро. По два миллиона в стоимость потеряли полузащитник «Зенита» Вендел, Клаудиньо, Вильмар Барриос и Ду Кейрос.

На 1,5 миллиона евро подешевел защитник «Спартака» Георгий Джикия. По миллиону в стоимости потеряли игроки красно-белых Александр Соболев, Роман Зобнин и Хесус Медина, а также защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.

Рейтинг Transfermarkt.
Дуглас Сантос
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
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