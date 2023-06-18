Шомуродов: «Слежу за «Ростовом». В новом сезоне команде по силам попасть в тройку»

Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, принадлежащий «Роме», рассказал, что продолжает следить за выступлениями российской команды.

«Я слежу за «Ростовом», но с Валерием Георгиевичем Карпиным давно не общался. Конечно, если надо, у меня всегда есть номер. Могу набрать. По силам ли «Ростову» попасть в тройку в следующем сезоне? Думаю, да», — приводит Metaratings слова Шомуродова.

Шомуродов выступал за «Ростов» с июля 2017 года по октябрь 2020 года, после чего перешел в «Дженоа». В августе 2021 года форвард стал футболистом «Ромы».

Во второй половине сезона-2022/23 27-летний узбек играл за «Специю» на правах аренды.