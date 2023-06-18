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Сегодня, 21:28

Шомуродов: «Слежу за «Ростовом». В новом сезоне команде по силам попасть в тройку»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, принадлежащий «Роме», рассказал, что продолжает следить за выступлениями российской команды.

«Я слежу за «Ростовом», но с Валерием Георгиевичем Карпиным давно не общался. Конечно, если надо, у меня всегда есть номер. Могу набрать. По силам ли «Ростову» попасть в тройку в следующем сезоне? Думаю, да», — приводит Metaratings слова Шомуродова.

Шомуродов выступал за «Ростов» с июля 2017 года по октябрь 2020 года, после чего перешел в «Дженоа». В августе 2021 года форвард стал футболистом «Ромы».

Во второй половине сезона-2022/23 27-летний узбек играл за «Специю» на правах аренды.

Источник: https://metaratings.ru/news/shomurodov-slezhu-za-rostovom-v-novom-sezone-im-po-silam-popast-v-troiku-259787/
Элдор Шомуродов
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