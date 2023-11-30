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Сегодня, 20:03

Шунин оценил шансы выступать до 45 лет, как Буффон

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о своем спортивном долголетии. В январе ему исполнится 37 лет.

«Не строю так далеко свои планы. На сегодняшний день у меня есть контракт и работаю по нему. А дальше посмотрим, что будет. Хотелось бы завершить карьеру в возрасте, как Буффон? Если будет позволять здоровье и хватит сил, почему нет? На данный момент чувствую себя отлично! Нет никаких проблем ни в физическом состоянии, ни моральном — я в порядке во всех аспектах», — приводит слова Шунина Sport24.

Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в августе 2023 года в возрасте 45 лет.

29 ноября Шунин вышел на поле в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Зенита» (1:0). 36-летний голкипер сравнялся по количеству игр за «Динамо» с Львом Яшиным (358).

Источник: Sport24
Антон Шунин
Джанлуиджи Буффон
ФК Динамо (Москва)
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