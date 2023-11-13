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Сегодня, 12:41

Силкин считает, что «Динамо» должно быть в топ-3 РПЛ по итогам нынешнего сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы бело-голубых на попадание в топ-3 РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Если «Динамо» будет стабильно показывать такую игру, как в матче с «Оренбургом», то, конечно, бело-голубым по силам войти в тройку. Но для этого нужно стабильно набирать очки, а у «Динамо» с этим есть проблемы. Команда легко дарит очки соперникам, это нужно исправлять. Личка неплохо справляется пока, по составу «Динамо» точно должно быть в топ-3», — приводит слова Силкина ТАСС.

После 15 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-po-sostavu-dinamo-dolzhno-by-t-v-top-3-rpl/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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