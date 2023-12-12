Силкин считает «Краснодар» фаворитом в борьбе за чемпионство в этом сезоне

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы «Краснодара» выиграть РПЛ в этом сезоне.

«Краснодар» меня здорово удивил, они здорово провели осеннюю часть. Теперь все будет зависеть от того, как «Краснодар» проведет зимнюю паузу. Кто-то уйдет, а кто придет. Я вам так скажу: в игре с ЦСКА Кривцов забил чемпионский гол. Везет тому, кто везет. «Краснодар» — фаворит на чемпионство, они точно поборются с «Зенитом», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

«Краснодар» с 38 очками является лидером РПЛ по итогам первой части сезона. На второй позиции располагается «Зенит» (36). «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших.