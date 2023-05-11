КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:07

Силкин заявил, что Йоканович не виноват в результатах «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что Славиша Йоканович не единственный должен нести ответственность за результаты московского клуба в нынешнем сезоне.

«Йоканович не должен быть козлом отпущения. Такие результаты команды в этом сезоне — ответственность всего клуба. Нужно ставить самые высокие задачи перед клубом и нести ответственность за все свои действия. Йоканович работает с тем, что имеет клуб. Его вины в результатах команды нет. Молодые игроки стали сдавать. Захаряну, например, нужен был хороший пинок, чтобы он завелся. Но никто этого не сделал. Руководство тоже не очень здорово проявило себя в этом сезоне. Поэтому такой результат», — приводит слова Силкина Sport24.

После 26 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-11-silkin-yokanovich-ne-dolzhen-byt-kozlom-otpushcheniya-yego-viny-v-rezultatakh-dinamo-net
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «Не вижу никаких привилегий у «Зенита», все зависит от футболистов»

Кавазашвили считает, что карьеру Бакаева губят в «Зените»