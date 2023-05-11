Силкин заявил, что Йоканович не виноват в результатах «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что Славиша Йоканович не единственный должен нести ответственность за результаты московского клуба в нынешнем сезоне.

«Йоканович не должен быть козлом отпущения. Такие результаты команды в этом сезоне — ответственность всего клуба. Нужно ставить самые высокие задачи перед клубом и нести ответственность за все свои действия. Йоканович работает с тем, что имеет клуб. Его вины в результатах команды нет. Молодые игроки стали сдавать. Захаряну, например, нужен был хороший пинок, чтобы он завелся. Но никто этого не сделал. Руководство тоже не очень здорово проявило себя в этом сезоне. Поэтому такой результат», — приводит слова Силкина Sport24.

После 26 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.