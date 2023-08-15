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Сегодня, 21:38

Смолов признался, что не до конца реализовал свой талант

Ана Горшкова
Корреспондент
Федов Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов оценил слова тренера Миодрага Божовича, который в интервью «СЭ» заявил, что игрок реализовал свой талант только на 40 процентов.

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«Это его мнение — со стороны виднее. Мне приятно, что он так оценил меня, но неприятно и для самого себя, что я не реализовался в полной степени. Так бывает. Я ни о чем не сожалею. Думаю, только не 40, а на 50, может 45 процентов (смеется)», — приводит слова Смолова Sport24.

33-летний футболист за свою карьеру играл за такие клубы, как «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив» и «Сельта». Форвард один раз становился серебряным призером чемпионата России и четыре раза бронзовым. Также Смолов двукратный победитель Кубка России и один раз выигрывал Суперкубок страны.

Его действующий контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 4 матча в РПЛ, забил 2 гола и отадл 1 результативную передачу.

Источник: Sport24
Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Миодраг Божович
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