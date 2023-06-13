Смородская: «Пока не вижу у ЦСКА качественную и хорошую игру»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила выступление ЦСКА в сезоне-2022/23.

«Сезон ЦСКА получился хорошим, но, как мне кажется, у команды нет какого-то подъема. Конечно, Федотов вывел их из кризиса, но у меня нет полного удовлетворения. И дело не в чемпионстве, пока я не вижу у команды качественную и хорошую игру», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

В прошедшем сезоне чемпионата России ЦСКА занял 2-е место в турнирной таблице. Армейцы выиграли медали РПЛ впервые с 2018 года. Также московская команда под руководством Владимира Федотова стала обладателем FONBET Кубка России.