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Сегодня, 14:45

Смородская: «Возвращение в «Локомотив» испортит карьеру Миранчука»

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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в бывшую команду.

Ранее сообщалось о желании «Локомотива» вернуть Алексея Миранчука.

«Думаю, Леша в «Локомотив» не поедет. Это неправильный шаг. Это испортит его карьеру», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Миранчук — воспитанник «Локомотива», он перешел из московской команды в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в 6 матчах итальянской команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
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