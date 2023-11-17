В «Милане» опровергли слухи о запросе «Локомотива» на покупку Йовича

Спортивный директор итальянского «Милана» Джеффри Монкада отреагировал на информацию, что московский «Локомотив» сделал запрос по трансферу нападающего россонери Луки Йовича.

«Мы никакого запроса не получали. Это неправда», — приводит слова Монкада Sport24.

Ранее СМИ сообщали, «Локомотив» заинтересован в Йовиче.

Йович в сентябре на правах свободного агента подписал контракт с «Миланом». В текущем сезоне 25-летний серб не забил ни одного мяча в 7 матчах за «россонери» в серии А.

Контракт Йовича с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.