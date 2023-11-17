В «Милане» опровергли слухи о запросе «Локомотива» на покупку Йовича

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Спортивный директор итальянского «Милана» Джеффри Монкада отреагировал на информацию, что московский «Локомотив» сделал запрос по трансферу нападающего россонери Луки Йовича.
«Мы никакого запроса не получали. Это неправда», — приводит слова Монкада Sport24.
Ранее СМИ сообщали, «Локомотив» заинтересован в Йовиче.
Йович в сентябре на правах свободного агента подписал контракт с «Миланом». В текущем сезоне 25-летний серб не забил ни одного мяча в 7 матчах за «россонери» в серии А.
Контракт Йовича с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.