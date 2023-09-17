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Сегодня, 11:46

Соболев не исключил свой переход в команду из Саудовской Аравии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Соболев (справа), Квинси Промес (в центре) и Михаил Игнатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о чемпионате Саудовской Аравии.

26-летний форвард 16 сентября провел прямую трансляцию на своем Twitch-канале, где его спросили, представляет ли он себя в чемпионате Саудовской Аравии.

«Сейчас, когда очень много звездных футболистов туда уехали, смотришь на лигу по-другому. Плюс, я так думаю, что туда сейчас будут брать и молодых футболистов, чтобы уровень рос. Если уже даже говорят, что первая команда Саудовской Аравии, возможно, будет в Лиге чемпионов играть, наверное, надо по-другому на это смотреть.

Там готовы вкладывать деньги в развитие футбола. Посмотрим», – ответил Соболев.

В текущем сезоне Соболев провел 8 матчей за «Спартак», забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Канал Александра Соболева на Twitch
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
6
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