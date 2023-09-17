«Сочи» объявил об отставке Хохлова, на пост главного тренера вернулся Точилин

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов покинул свой пост, сообщает пресс-служба сочинцев.

Контракт с 47-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Новым главным тренером «Сочи» стал Александр Точилин, который уже возглавлял команду в сезонах-2018/19 и 2019/20 и работал в тренерском штабе Хохлова.

После 8 туров «Сочи» с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре команда уступила «Спартаку» (0:1), пропустив решающий гол в концовке.

Хохлов возглавлял «Сочи» с апреля этого года. Под его руководством сочинцы провели 19 матчей, в которых одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и 13 раз уступили.