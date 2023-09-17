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Сегодня, 13:00

«Урал» — «Факел»: прямая трансляция матча РПЛ

«Урал» примет «Факел» в матче чемпионата России
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Урал» и «Факела» встретятся в Екатеринбурге в рамках 8-го тура РПЛ. Встреча пройдет в воскресенье, 17 сентября, на «Екатеринбург Арене». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию первого матча игрового дня тура премьер-лиги «Урал» -«Факел» можно на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — в 13:55 по московскому времени.

Ключевые события игры «Урал» — «Факел» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч

Матч в Екатеринбурге будет судить бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистентами рефери из Санкт-Петербурга назначены Максим Гаврилин и Адлан Хатуев, видеоарбитр (ВАР) — Игорь Панин.

«Урал» перед 8-м туром РПЛ расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Команда из Екатеринбурга набрала 13 очков.

«Факел» идет на последнем месте в таблице чемпионата России по футболу. Воронежцы набрали 4 очка.

ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
1
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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